Samsung: le vendite dei pieghevoli sono quadruplicate nel 2021

Nel corso del 2021, Samsung ha migliorato ulteriormente la propria posizione nel mercato degli smartphone pieghevoli grazie al debutto dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, conseguendo un incremento delle vendite considerevole, e portando avanti la qualità di questo tipo di dispositivi anche in campo generale.

Tuttavia, mentre le stime sembravano semplicemente positive, come riportato sulle pagine di The Verge si parla di ben più di qualcosa di semplicemente buono, visto che a quanto pare le vendite sono esattamente quadruplicate nel corso di quest’anno.

Il tutto è dovuto principalmente al debutto dei due telefoni sopracitati sul finire di quest’estate, e c’è da considera che – mentre moltissime aziende si affacciano al settore dei pieghevoli – anche Samsung avrà sicuramente modo di controbattere ulteriormente nel corso del prossimo anno.

Parliamo nello specifico dei Z Fold 4 e Z Flip 4, che con ottime probabilità arriveranno già nel giro di qualche mese, in seguito a una presentazione nel corso di un evento Unpacked nella seconda metà del prossimo anno. Vi abbiamo parlato dei primi dettagli emersi in merito ai due dispositivi in questione nell’articolo a cui potete accedere da questo link, anche se siamo ancora in attesa di novità ufficiali.