Pinocchio: Ron Perlman rivela che il film di Guillermo del Toro sarà ambientato nell’Italia fascista

Intervistato da Inverse l’attore Ron Perlman ha dichiarato che il film su Pinocchio di Guillermo del Toro sarà ambientato nell’era dell’Italia fascista. In precedenza il regista aveva parlato del fatto che il lungometraggio avrà una forte connessione con Frankenstein. Perlman nel film vestirà i panni di Mangiafuoco.

Queste sono le parole di Ron Perlman sul Pinocchio di Guillermo del Toro:

Il Pinocchio di del Toro è ambientato nell’Italia di Mussolini, all’interno dello scenario fascista del Paese. L’idea dietro al lungometraggio è che Pinocchio potrebbe rappresentare il soldato perfetto perché non è umano. Lui non discute gli ordini, non ha paura, ed è invulnerabile. Lui ha tutte le caratteristiche che un perfetto soldato dovrebbe avere.