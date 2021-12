Harry Potter 20th Anniversary: J.K. Rowling ha rifiutato di partecipare allo special

Sembra che si sia ribaltato il punto di vista riguardo alla mancata partecipazione di J.K. Rowling all’Harry Potter 20th Anniversary, lo speciale che sarà trasmesso domani, 1 gennaio, negli Stati Uniti ed in Italia grazie a Sky e NOW: a quanto pare la Rowling sarebbe stata invitata a partecipare, ma il suo staff avrebbe rifiutato l’invito.

Per l’Harry Potter 20th Anniversary J.K. Rowling comparirà solamente in alcuni filmati d’archivio, ed il suo staff ha giudicato sufficienti questi spezzoni che faranno essere partecipe, in qualche modo, l’autrice della saga. Secondo alcune supposizioni il fatto che Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint abbiano definito “transofobiche” le dichiarazioni fatte in passato dalla Rowling potrebbe aver influito sulla decisione della scrittrice di non partecipare alla reunion.

Sky e NOW celebreranno il 20° anniversario di Harry Potter in grande stile durante le festività, con la prima TV assoluta in contemporanea con gli USA dello speciale che vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornare ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa.