Google punta sul metaverso? Degli occhiali AR sarebbero in sviluppo

A quanto pare, come riportato sulle pagine del New York Times, è possibile che Google sia a lavoro su dei nuovi occhiali AR pensati per il metaverso.

Il grande mondo del metaverso continua a espandersi grazie a un supporto da parte di compagnie e degli utenti sempre più importante, e un ulteriore colosso ha deciso a quanto pare di entrare a far parte del tutto a gamba tesa: stiamo parlando proprio di Google.

Come da poco riportato dal New York Times, e ripreso sulle pagine di Android Police, il colosso ha deciso di portarsi avanti con la realizzazione di occhiali smart AR, in seguito a quando un primo tentativo non è andato esattamente a buon fine.

Potrebbe proprio trattarsi di veri e propri successori dei Google Glass che abbiamo già visto, anche se ovviamente con funzionalità ben diverse e con dei tempi ormai differenti, visto che il settore è sempre più maturo e bazzicato.

Non abbiamo in ogni caso molte informazioni relative ai dispositivi in questione, visto che al momento non sappiamo quali saranno le funzionalità incluse, e se si parlerà della presenza di microfoni e di un comparto audio per gli occhiali, o se questi punteranno a proiettare delle immagini per gli utenti che le indossano. Per ora si tratta solamente di un report che anticipa l’annuncio, e restiamo in fatti in attesa di scoprirne di più grazie a una comunicazione ufficiale da parte del colosso.