Edgar Wright e la sua lista di 330 film visti nel 2021

La febbre dei bilanci da cinefili non risparmia neanche i cineasti più affermati, anzi: il regista Edgar Wright, noto per film come Scott Pilgrim vs the World e Baby Driver, ha condiviso in un post su Instagram una lunga lista di ben 330 titoli, ovvero tutti i film che ha visto durante il 2021.

Ho provato a guardare un film al giorno per tutto l’anno e non ce l’ho fatta per 35 titoli. Ma sono stato piuttosto occupato a fare promozione di due dei miei [Ultima notte a Soho e The Sparks Brothers, ndr], dunque perdonatemi. Ad ogni modo, ecco i 330 film che ho visto nel 2021.

Nota bene: * vuol dire che sono state per me prime visioni; Grassetto sottolineato, che li ho visti al cinema.

La lista comprende sia grandi classici che novità, titoli di nicchia e blockbuster di ogni genere. E voi, quanti di questi avete visto?

