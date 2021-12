RTX 3090 Ti è vicina? NVIDIA annuncia un evento per il 4 gennaio

NVIDIA ha da poco confermato un nuovo interessante evento che avrà luogo già nel giro di qualche giorno. Parliamo della compagnia leader nel settore delle schede video (e non solo), che nella giornata di martedì 4 gennaio presenterà delle piacevoli novità esattamente alle 17:00.

Siamo in attesa di scoprire cosa la compagnia avrà da mostrare agli utenti nel corso di questo evento, considerando che la sua presenza dal 4 all’8 gennaio per il CES 2022 è ormai confermata. Potrebbe all’effettivo trattarsi di novità lato software, o di alcune delle nuove schede video che attendiamo di conoscere da tempo. Trovate qui di seguito il Tweet di annuncio della compagnia.

Join us for a Special Broadcast Event on Tuesday, January 4th at 8am PST for some exciting news in the world of gaming.https://t.co/nZRBMMwtF0 pic.twitter.com/XLgQXZPdXb

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 29, 2021