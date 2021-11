GeForce RTX 3090 Ti: spuntano le presunte specifiche della scheda video

La situazione per quel che riguarda il mercato delle schede video è tutt’altro che positiva, visto che i prezzi continuano a salire e la disponibilità è particolarmente limitata, specialmente per quel che riguarda la serie 3000 di NVIDIA. Tuttavia, non mancano da tempo report secondo i quali il colosso sarebbe ormai pronto a svelare dei nuovi prodotti per ogni fascia, anche se a quanto pare si tratterà solamente di revisioni per dei modelli già usciti con alcuni miglioramenti.

Fra queste, la migliore sarebbe la RTX 3090 Ti, nuova flagship dell’azienda pronta a risultare la più costosa e potente della serie Ampere, sempre che il nome venga confermato (e non si opti per la dicitura Super, o per un’altra architettura). Le specifiche della stessa potrebbero essere state svelate da un Tweet di Uniko’s Hardware, da poco ripreso sulle pagine di Wccftech, potete vederlo qui di seguito.

Micron GDDR6X

MT61K512M32KPA-21U

For RTX 3090 Ti pic.twitter.com/hkTlCrCIQ7 — Uniko's Hardware (@unikoshardware) November 29, 2021

A quanto pare, le nuove schede video dovrebbero utilizzare la grafica Micron che prende il nome di MT61K512M32KPA-21U, un chip in grado di funzionare a una frequenza decisamente più alta rispetto a quella dell’attuale ammiraglia GeForce RTX 3090. Stando all’insider Kopite7kimi il nome Super non verrà utilizzato per il nuovo gioiellino, in quando l’azienda preferirebbe optare per la versione Ti (considerando che difficilmente, con la serie 4000 Ada Lovelace sempre più vicina, un’altra 3090 verrà presentata).

Parlando delle specifiche, pare sarà utilizzata la GPU GA102 con 10752 core e 24 GB di memoria GDDR5X in grado di funzionate a oltre 20 Gbps. Il prezzo dovrebbe essere di circa 1.499 dollari, con aumenti per quel che riguarda le performance di circa il 5% rispetto al modello base, anche se considerando che il TGP dovrebbe passare da 350 a 400 W, potremmo avere a che fare con miglioramenti maggiormente marcati in seguito al lancio.