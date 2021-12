Parola a Elon Musk: “Andremo su Marte entro 10 anni”

Siamo sempre più vicini a conoscere di più in merito al suolo di Marte e al tanto chiacchierato pianeta, e si avvicina sempre di più il giorno in cui finalmente l’uomo avrà modo di mettere piede sul pianeta in questione. All’effettivo, non sappiamo quando l’evento arriverà, portando avanti l’esplorazione dell’uomo dello spazio in seguito a quanto avvenuto con la Luna, anche se il noto imprenditore Elon Musk ha da poco parlato della questione in maniera abbastanza positiva.

Stando all’imprenditore, come potete vedere nel video presente qui di seguito, dovremmo riuscire a conseguire il traguardo nel giro di ben meno di 10 anni, visto che si parla di un periodo che va dai 5 ai 10, e risulta quindi abbastanza ottimistico rispetto a ulteriori previsioni arrivate nel corso degli ultimi anni.

Resta ovviamente il fatto che parliamo comunque di una grossa quantità di tempo, e che non abbiamo ancora modo di ottimizzare i costi di Starship per riuscire a conseguire il traguardo e permettere agli astronauti di sopravvivere sul suolo del pianeta rosso.

Staremo a vedere come il tutto si evolverà nel corso dei prossimi anni, e se i materiali riusciranno a costare sempre meno, per permettere all’uomo di compiere il grande passo verso l’esplorazione in prima persona dello spazio.