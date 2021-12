Michael J. Fox sulla sua malattia: “Guido una nave che si muove in un mare in tempesta”

Intervistato da AARP Magazine l’interprete Michael J. Fox ha parlato della sua malattia, ovvero del fatto di essere affetto dal morbo di Parkinson, ed ha descritto le sue condizioni di salute ed il modo in cui ci si può sentire nelle sue condizioni.

Michael J. Fox ha dichiarato di sentirsi bene “nonostante i danni cerebrali”. Ecco le sue parole:

Mi sento come una sorta di freak, ed è strano pensare a tutto ciò che sono riuscito a fare stando nelle mie condizioni. Molte persone pensano che il Parkinson sia solo un qualcosa di visivo, ma quello è niente. Le mie mani possono muoversi appena oppure in maniera più evidente, ma il problema può sorgere maggiormente attraverso ciò che non si vede, come l’equilibrio, oppure le percezioni a livello periferico. Voglio dire, è come se stessi guidando una nave che si muove in un mare in tempesta.

Michael J. Fox si è ritirato appena un anno fa, nonostante il morbo di Parkinson gli sia stato diagnosticato trent’anni prima, ed ha continuato la propria carriera tra cinema e televisione, facendo la sua ultima apparizione nella serie TV The Good Fight.

Lo scorso novembre è uscita la sua nuova autobiografia intitolata No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality.