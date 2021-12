Kevin Feige pensa che i film Marvel siano sottovalutati dall’Academy per gli Oscar

Il dibattito sulla validità o meno dei film Marvel in quanto lungometraggi meritevoli del riconoscimento dell’Academy per i premi Oscar è un tema di cui ha parlato di recente Kevin Feige, che ha sottolineato come il logo della Casa delle Idee, a suo parere, condizioni dal dare un giudizio pienamente favorevole sulla qualità dei film Marvel.

Secondo Kevin Feige:

Penso che dobbiamo sempre confrontarci con una sorta di deficit dovuto all’avere il logo Marvel dietro ai nostri film, e perché abbiamo una propensione di genere. C’erano persone che non conoscevano Shang-Chi, e noi abbiamo creato qualcosa di nuova che ha stabilito una connessione con il pubblico. Vorrei che fosse premiato il lavoro di tutte queste persone. Penso che ci siano diversi tipi di film che meritano dei riconoscimenti, e spero che l’Academy riconosca le qualità artistiche che comporta riuscire ad unire così tante persone a livello emozionale. Quando le persone in sala si alzano e applaudono è una grande cosa, perché pensano a tutto ciò che c’è stato nei passati vent’anni, e spero che l’Academy riconosca questa cosa.

Si tratta di un parere confermato anche da Amy Pascal della Sony:

Solo perché i cinecomics sono film di genere non vuol dire che non siano di qualità. Lavoriamo in un business in cui trattiamo lungometraggi che le persone vorrebbero vedere, e questi film raggiungono quest’obiettivo.

Infine lo stesso Kevin Feige ha rimarcato che, così come nel caso de Il Signore degli Anelli il film Il Ritorno del Re sia stato una celebrazione di tutta la trilogia, lo stesso vale per Spider-Man: No Way Home.