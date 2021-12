Spider-Man: No Way Home, la clip ufficiale dell’incantesimo di Doctor Strange

Nella clip ufficiale di Spider-Man: No Way Home rilasciata da Marvel, Doctor Strange acconsente al desiderio di Peter, ma qualcosa va storto...

La nota scena dell’incantesimo vista nei trailer di Spider-Man: No Way Home è stata ora rilasciata integralmente da Marvel tramite l’account ufficiale del personaggio, e possiamo così vedere il momento decisivo della prima parte del film in tutta la sua interezza: attenzione a quel che desiderate!

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film uscirà al cinema dal 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Leggi anche la recensione del film: