Stan Lee viene omaggiato da Mark Ruffalo per i suoi 99 anni

Ieri, 28 dicembre, Stan Lee avrebbe compiuto 99 anni, e l’interprete di Hulk, Mark Ruffalo, ha voluto ricordare il popolare sceneggiatore con un messaggio su Twitter in cui ha sottolineato l’importanza dell’autore della Casa delle Idee.

Ecco il post di Mark Ruffalo.

Thinking of Stan Lee and everything he’s done for our extended Marvel family today. pic.twitter.com/wOaKysA1ne

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) December 28, 2021