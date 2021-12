Samsung Galaxy M33 5G avrà una batteria molto capiente? Geekbench anticipa le specifiche

Le pagine di Geekbench, noto portale che spesso ospita informazioni relative a diversi dispositivi diverso tempo prima che queste vengano confermate dai produttori, ha fatto da poco luce sul chiacchierato Samsung Galaxy M33 5G, il quale a quanto pare avrà presto modo di essere annunciato da parte del colosso coreano. Parliamo di un gioiellino che dovrebbe migliorare le potenzialità dell’M32, arrivato qualche mese a dietro, che ovviamente continuerebbe anche la sequenza del nome.

Stando a quanto anticipato, il dispositivo dovrebbe ospitare al suo interno il SoC Exynos 1200 di Samsung, già visto con i Galaxy A53 5G della compagnia, dispositivi che infatti hanno un punteggio nei benchmark abbastanza simile. Non si parla però di un dispositivo identico sotto ogni punto di vista, dato che stando a quanto emerso dalla certificazione di SafetyKorea, il dispositivo si presenterà con una batteria a dir poco grande, da ben 6.000mAh.

Dovremmo trovarci davanti a un telefono con un totale di 6 GB di RAM all’interno, seppur – come vale anche per il resto – non abbiamo a che fare con informazioni da prendere come oro colato, almeno fino a che la compagnia non farà luce sulla questione. Non ci sono per il momento indizi di alcun tipo riguardanti la capacità della memoria di archiviazione che gli smartphone presenteranno, com’è lo stesso anche per il prezzo di lancio, il che però sarà di sicuro abbastanza basso, considerando che si tratta della fascia media di Samsung.

Staremo a vedere quando avremo modo di scoprire finalmente di più sul dispositivo, il che potrebbe avvenire già nel corso di qualche giorno grazie alla presenza dell’azienda al CES 2022, che come sappiamo ormai da tempo dovrebbe però riguardare i tanto chiacchierati Samsung Galaxy S21 FE, pronti ad anticipare l’imminente serie flagship S22.