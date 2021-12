Realme GT2 Pro avrà uno schermo 3K a 120 Hz?

A quanto pare, Realme potrebbe investire davvero molto per il display del suo GT2 Pro, che dovrebbe essere rilasciato già nella giornata del 4 gennaio 2022.

Xu Qi, vice presidente di Realme e presidente del global marketing della compagnia, ha da poco svelato sulla piattaforma di Weibo alcuni dettagli relativi al Realme GT2 Pro, almeno per quel che riguarda il display, che potrebbe presentarsi con una risoluzione davvero interessante.

A quanto pare, ci troveremo davanti a un pannello con risoluzione 3Kdi 3216×1440, un ottimo risultato per il flagship della compagnia, il quale dovrebbe offrire un refresh rate di 120 Hz e sfruttare la tecnologia LTPO. Si tratterebbe di un vero e proprio guadagno per la compagnia, che a quanto pare pianifica di inserire anche una tecnologia per la misurazione del battito cardiaco direttamente col sensore delle impronte digitali posto sotto allo schermo.

Al momento non abbiamo molti dettagli sulla nuova serie, anche se sappiamo che verrà rilasciata nella giornata del 4 gennaio, data in cui finalmente scopriremo di più in merito alle specifiche dei vari telefoni, mentre è stata confermata anche la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 1 all’interno.

A quanto pare ci troveremo davanti a diverse novità di rilievo, fra cui compare anche il fatto che – stando a quanto dichiarato – lo schermo piatto fornirà le sensazioni di uno curvo.