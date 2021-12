Hawkeye: Kevin Smith ha cambiato opinione sul personaggio grazie ad una scena della serie TV

La conclusione della serie TV su Hawkeye ha permesso agli appassionati di trarre un bilancio sul nuovo progetto Marvel arrivato su Disney+, e tra questi c’è anche Kevin Smith, che ha dichiarato di aver cambiato opinione su Occhio di Falco proprio grazie al telefilm.

“Sono stato f***mente coinvolto da un momento dello show che ha completamente cambiato la mia opinione su Hawkeye” ha detto Kevin Smith. E la scena in questione sarebbe quella del primo episodio in cui Kate Bishop (Hailee Steinfeld) racconta a Clint (Jeremy Renner) di averlo iniziato a prendere come esempio vedendolo combattere durante la battaglia di New York.

E secondo Kevin Smith:

Occhio di Falco lotta letteralmente utilizzando un bastoncino ed una corda, ed ho pensato che questa fosse una cosa assolutamente ben articolata. Non so se hanno mai reso una cosa del genere nelle storie di Hawkeye, il telefilm ha preso spunto dai fumetti di Matt Fraction, ma rendo onore a chi ha scritto quella battuta perché ha sovvertito la mia opinione.

Ricordiamo che la serie TV dedicata ad Hawkeye è disponibile su Disney+ con tutti gli episodi.

