Ghostbusters: al cofanetto Ultimate Collection verrà aggiunto il film del 2016

Qualche giorno fa, è sbucato online il pre-order di un goloso cofanetto da collezione relativo alla saga cinematografica di Ghostbusters: tutto molto bello, ma mancava il reboot al femminile del 2016 diretto da Paul Feig, che ha fatto sentire la sua voce sui social, rimbalzata dai fan della pellicola: ecco arrivare ora la notizia che Sony Pictures includerà anche questo film nel box.

Si tratterà, tuttavia, di una soluzione di comodo, poco più che una toppa: il film sarà difatti presente solo in versione digital, probabilmente tramite un voucher con cui scaricarlo online da una piattaforma specifica. Del resto, l’uscita è prevista per il 5 febbraio, il che vuol dire che non c’è certo tempo per modifiche strutturali al cofanetto, e il voucher è l’unica soluzione possibile.

Il cofanetto, per ora disponibile in preorder su Walmart, avrà la forma di una trappola per fantasmi e conterrà le versioni Blu-Ray dei tre film dei Reitman (padre e figlio) in versione doppio disco (tra cui quello 4K), un doppio disco dai contenuti ancora sconosciuti e la ristampa anastatica del libro Making Ghostbusters, una vera e propria bibbia per gli appassionati.

Leggi anche: