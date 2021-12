Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nuovi dettagli dalla sinossi giapponese

In seguito all’uscita del trailer giapponese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sul sito ufficiale nipponico della Marvel è apparsa anche la pagina dedicata al film, con tanto di ricca e lunga sinossi, che scende un po’ più nei dettagli, soffermandosi però più sul passato che sul futuro.

Ora che Iron Man e Captain America non ci sono più, dopo la feroce battaglia di Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e stregone più potente in assoluto, Doctor Strange, condurrà un ruolo attivo come figura centrale negli Avengers. Ad ogni modo, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a suo piacimento con un incantesimo proibito considerato il più pericoloso di tutti, ha aperto una porta ad una misteriosa follia, denominata “il Multiverso”. Per riportare in equilibrio un mondo dove tutto sta cambiando, Strange cerca l’aiuto del suo alleato Wong, lo Stregone Supremo, e la più potente degli Avengers, Scarlet Witch, ovvero Wanda.

Ma una terribile minaccia adombra l’umanità e l’intero universo, che non può essere affrontata dal loro solo potere. Ancor più sorprendente il fatto che la più grande minaccia dell’universo sia identica a Doctor Strange…