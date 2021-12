CES 2022: altre compagnie si tirano fuori, da OnePlus a AMD

Sembra proprio che questo CES 2022 non abbia pace, visto che – nonostante sia stato confermato da tempo che l’evento dal vivo sarebbe tornato nonostante la pandemia – moltissime aziende si sono tirate indietro nel corso delle ultime settimane. Non parliamo questa volta dell’assenza di novità da annunciare nel corso delle molteplici presentazioni, dato che parlando di contenuti, questo CES sembra pronto a eguagliare gli anni antecedenti alla pandemia.

Si parla invece dell’impossibilità di alcune aziende di presentarsi sul luogo per esporre le proprie novità, dato che al momento la situazione legata al coronavirus sta peggiorando a dismisura, e varie società hanno deciso dopo delle analisi che si tratta di un ambiente potenzialmente rischioso per i propri dipendenti.

Come se la lista non fosse già abbastanza lunga, si sono aggiunte al mucchio anche AMD, MSI e OnePlus, che non presiederanno all’evento, e anche se potenzialmente potrebbero comunque presentare i propri prodotti in via digitale, c’è la possibilità che alcuni annunci saltino di qualche settimana.

Nonostante duri colpi presi da ogni direzione, visto che abbiamo visto giganti del calibro di Google ritirarsi, il nuovo evento è comunque pronto per prendere il via a partire dalla giornata del 5 gennaio, con piacevoli presenze come quella di Samsung ormai confermate.