Xiaomi Mi Pad 5 Pro: versione con più memoria annunciata

Nel corso del suo evento dedicato principalmente ai nuovi Xiaomi 12, abbiamo parlato dei dispositivi nello specifico in questo approfondimento, Xiaomi ha avuto modo di parlare anche di qualche altra novità, con anche infatti una parentesi per quel che riguarda il suo Xiaomi Mi Pad 5 Pro.

Come era infatti ormai noto da tempo, la compagnia aveva in serbo una versione del dispositivo con un maggiore quantitativo di memoria, la quale si presenta infatti con un totale di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione, che migliorano sensibilmente quanto visto con i 6 GB di RAM iniziali, seppur la scelta di 256 GB per lo storage fosse già presente.

Parliamo come sempre del solito dispositivo con schermo LCD da 11 pollici pronto a offrire risoluzione di 2560×1600 e un refresh rate di 120 Hz. All’interno è presente l’ancora ottimo Snapdragon 870, con una batteria da 8.600mAh compatibile con la ricarica rapida a 67 W pronta ad alimentare il tutto.

Le vendite del nuovo modello partiranno dal 31 dicembre 2021, con un prezzo che al cambio attuale si aggira su poco più di 470$ e si alzerà presto a 487$ circa, anche se al momento non ci sono notizie per quel che riguarda.