Xiaomi 12 Pro ufficiale: tre sensori, tutti da 50 MP. Le differenze con il modello base

Giornata di annunci per Xiaomi, che in queste ore ha rinnovato la sua linea di modelli flagship. Affianco al nuovo Xiaomi 12 è stato presentato anche il modello più performante, ossia il Xiaomi 12 Pro. Le differenze rispetto al modello base sono rilevanti, vediamole tutte.

Si parte dallo schermo da 6,73 pollici. Decisamente più ampio e meno tascabile di quello visto sul suo fratello minore (il Xiaomi 12 si ferma a 6,28 pollici). Non è solo una questione di dimensioni: il display è un AMOLED LTPO da 120 Hz di refresh rate dinamico con risoluzione di QHD+, ossia 1.440 x 3.200 pixel. La luminosità massima è di 1.500 nit e troviamo anche una densità – 522 pixel per pollice – più elevata.

Il modulo fotografico a tripla camera monta tre sensori da 50MP, la principale è un Sony IMX707 f/1.9. Troviamo, quindi, un teleobiettivo e da un ultra grandangolare da 115 gradi.

Notevole passo in avanti sul fronte della ricarica via cavo: la variante ‘Pro’, può infatti contare su 120 watt. In parole povere? Il telefono passa dallo 0% al 100% in 18 minuti netti.

Le altre caratteristiche sono invariate: troviamo sempre il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e MIUI 13. Anche in questo caso prezzo e disponibilità per Italia e Europa sono ancora un’incognita. Bisongerà aspettare ancora un po’.

Vi ricordiamo che manca ancora all’appello la variante ‘Ultra’, che dovrebbe essere presentata durante un secondo evento atteso nei prossimi mesi.

Leggi anche: