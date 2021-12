Samsung Galaxy S22 Ultra: in arrivo una versione con 1 TB di memoria?

Come da poco riportato sulle pagine di SamMobile, sembra che nel corso della presentazione di febbraio o marzo riguardante i nuovi Samsung Galaxy S22, il colosso sudcoreano potrebbe avere delle piacevoli sorprese per gli utenti. Si è parlato fino a ora di diversi leak riguardanti i dispositivi, e questa volta abbiamo a che fare con la possibile presenza di una versione decisamente capiente del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Il dispositivo infatti potrebbe presentarsi con addirittura un 1 TB di memoria per l’archiviazione, taglio poco usato nel mercato mobile, visto che si tratta di un quantitativo per la maggior parte degli utenti abbastanza esagerati, che all’effettivo incide sul costo finale. Tuttavia, il nuovo gioiellino potrebbe non permettere agli utenti espansione della memoria, e non si tratterebbe quindi di un’idea così strana.

Per quel che riguarda gli altri dettagli emersi, il dispositivo dovrebbe essere in grado di registrare video fino a 8K con la fotoccamera principale posta sul retro, risoluzione impressionante che in altri casi scende ai comunque ottimi 4K, che dovrebbero essere infatti gestibili dalla fotocamera dedicata ai selfie.

Resta il fatto che al momento non abbiamo alcun dettaglio ufficiale sui prossimi flagship Samsung, anche se per fortuna sembra che servirà aspettare davvero poco al fine di saperne di più. È da poco emerso che – nonostante un rinvio interno approfondito in questo articolo – i dispositivi dovrebbero poter vedere la luce dei riflettori già nel mese di marzo 2022, con un evento dedicato di Samsung pronto a contenere tutti i dettagli.

Per quel che concerne invece gli altri piani del colosso, nel corso dell’imminente CES 2022 dovremmo finalmente avere modo di dare un occhio ai Samsung Galaxy S21 FE, che dopo una presunta cancellazione ormai scampata sono pronti a spezzare l’attesa che separa dagli utenti dai prossimi flagship.