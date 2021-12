iPhone 14 Max: lo schermo a 120 Hz arriverà grazie a LG?

Si è da poco parlato del fatto che Apple, viste le scarse vendite degli iPhone mini, potrebbe sostituire il tutto con degli iPhone Max, posti a metà fra Pro e Pro Max, che però avrebbero presentato dei problemi per quel che riguarda gli schermi.

Sembrava infatti che questi avrebbero offerto uno chermo LTPS a 60 Hz, anche se per fortuna sembra che il pericolo sia scampato, e la filosofia dei 120 Hz potrà ancora essere portata avanti dal colosso.

Come ripreso da Gizmochina, PhoneArena ha da poco riportato che il colosso è riuscito a optare per degli schermi a 120 Hz LTPO grazie al fatto che LG ha realizzato dei pannelli delle dimensioni giuste, il che permette quindi al colosso di non doversi affidare solamente a Samsung per i display dei propri gioiellini, la quale fino a oggi ha avuto il monopolio assoluto.

Considerando quindi che i fornitori pronti ad accontentare le grosse pretese della compagnia sono ora due, potrebbero presentarsi diversi interessanti vantaggi, fra cui una riduzione dei prezzi dei pannelli, utile al fine di aumentare la competizione. Staremo a vedere come la situazione si evolverà, e se gli iPhone 14 Max verranno presentati assieme agli altri device della serie a settembre.