Doctor Who: il trailer dello speciale Eve of the Daleks è un singolare timeloop

Siete pronti a vedere uno dei trailer più strambi dell'anno? Ecco a voi lo special di Doctor Who, Eve of the Daleks, in tutto il suo ripetitivo splendore...

Alle singolarità, Doctor Who, nel corso degli anni, ci ha ben abituato, ma un trailer che si fonda sul timeloop ossessivo è forse la prima volta che lo vediamo: eppure il nuovo special di capodanno, Eve of the Daleks, ne fa un tratto un tratto distintivo.

Jodie Whittaker (nei panni del tredicesimo Dottore), Mandip Gill (Yaz) e John Bishop (Dan) saranno protagonisti i protagonisti del film e sarà solo il primo dei tre Special della serie previsti per il 2022, anno in cui l’attuale arco narrativo si concluderà, per lasciare poi spazio a un nuovo, sconosciuto Dottore.

Lo speciale in uscita l’1 gennaio è stato scritto da Chris Chibnall, che è stato per diversi tempo lo showrunner e l’autore di Doctor Who, mentre la regia è stata affidata ad Annetta Laufer.

Al centro della storia c’è il magazzino ELF, di cui la proprietaria è Sarah, ed in cui finisce per ritrovarsi Nick, che è solito recarsi lì ogni vigilia di capodanno. Ma questa volta la serata sarà molto diversa rispetto a quanto loro si possano immaginare.

