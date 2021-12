Xiaomi 12 Pro: leak anticipa le presunte specifiche tecniche

Un leak ha da poco anticipato quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del nuovo smartphone Xiaomi 12 Pro in arrivo.

Nella giornata di domani vedremo finalmente con i nostri occhi i nuovi dispositivi della serie 12 targata Xiaomi, degli articoli di cui si parla ormai da diverso tempo, i quali verranno approfonditi grazie a un evento dedicato da parte del colosso. Tuttavia, quando si parla della nota azienda cinese, i leak non possono mancare, e infatti sono da poco trapelate le presunte specifiche tecniche dei device in questione, che a quanto pare saranno davvero pieni di risorse.

Parliamo di immagini e dettagli emersi sulla piattaforma di Weibo, non più accessibili, e che a maggior ragione vanno presi particolarmente con le pinze, anche se il tutto è stato riportato da Gizmochina. A quanto pare, verranno lanciate le colorazioni nera, rosa, verde e blu. A quanto pare, la versione base avrà un display da 6,28 pollici, che aumenteranno a 6,73 per la versione Pro, che offrirà un pannello AMOLED LTPO con risoluzione 2K di 1440×3200 e 120 Hz di refresh rate.

Questo dovrebbe prresentarsi con una fotocamera punch-hole da 32 MP nella parte centrale, mentre offrirà sul retro tre fotocamere da 50 MP: una Sony IMX707 come primaria, una Samsung S5KJN1 telephoto e una Samsung S5JKN1 ultra grandangolare. Come sappiamo ormai da tempo, i dispositivi dovrebbero offrire performance da urlo grazie al nuovo Snadragpn 8 Gen 1, con RAM LPPDDR5 e storage UFS 3.1. Si parla infine di lancio con MIUI 13 basata su Android 12, che come sappaimo verrà presentata nell’imminente evento.

A quanto pare, sarà presente un sistema di controllo tella temperatura a liquido, con una batteria da 4.600mAh pronta a supportare la ricarica rapida fino a 120 W a chiudere il tutto, almeno per quel che riguarda la versione base. Sappiamo che lo Xiaomi 12 Pro dovrebbe infatti essere compatibile anche con la ricarica rapida fino a 50 W e con quella inversa (sempre senza fili) fino a 10 W, ma restiamo in attesa di novità dalla compagnia per saperne di più sul tutto.