The Batman: il nuovo trailer dedicato al cavaliere oscuro ed a Catwoman

Ecco il nuovo trailer di The Batman, in cui vediamo il cavaliere oscuro e Catwoman interagire, mentre l'Enigmista getta il panico su Gotham.

Warner Bros. Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di The Batman, che mostra, oltre ad alcune situazioni che coinvolgono il villain l’Enigmista, anche il cavaliere oscuro e Catwoman, e lo stretto rapporto che avranno i due personaggi.

Ecco il nuovo trailer di The Batman dedicato al cavaliere oscuro ed a Catwoman, intitolato “The Bat and the Cat”.

La sinergia tra Zoe Kravitz e Robert Pattinson sarà uno degli elementi principali del lungometraggio, e la stessa attrice ha di recente elogiato la performance di Pattinson. Ecco le sue parole:

Rob è perfetto per questo ruolo, è stato incredibile e la sua trasformazione è fuori dal mondo. E poi Matt Reeves ha messo un sacco di cuore in questo progetto, ha avuto molta cura dei personaggi. Merita anche di farsi una vacanza dopo tutto questo lavoro. Spero che The Batman piaccia ai fan perché abbiamo lavorato tanto su questo film.

The Batman – che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC – vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.