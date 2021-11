The Batman – Zoe Kravitz elogia ancora Robert Pattinson: “La sua trasformazione è fuori dal mondo”

Zoe Kravitz ha raccontato a Variety che la trasformazione di Robert Pattinson nel cavaliere oscuro in The Batman è fuori dal mondo.

26—Nov—2021 / 9:47 AM

Intervistata da Variety Zoe Kravitz è tornata a parlare del suo coinvolgimento in The Batman come Catwoman, elogiando ancora una volta la performane di Robert Pattinson, che la stessa attrice ha definito “fuori dal mondo”. Sembra che la sinergia tra i due, almeno a parole, si sia ben formata.

Ecco le parole di Zoe Kravitz:

Rob è perfetto per questo ruolo, è stato incredibile e la sua trasformazione è fuori dal mondo. E poi Matt Reeves ha messo un sacco di cuore in questo progetto, ha avuto molta cura dei personaggi. Merita anche di farsi una vacanza dopo tutto questo lavoro. Spero che The Batman piaccia ai fan perché abbiamo lavorato tanto su questo film.

Da poco è stata diffusa una nuova sinossi di The Batman. Eccola qui sotto: