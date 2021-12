La navetta a guida autonoma di Ford che consegna la spesa agli anziani di Detroit

La guida autonoma a servizio dei più anziani, è questa l’idea alla base di un progetto pilota lanciato da Ford a Detroit. Una navetta senza pilota del produttore americano ha già consegnato oltre 4,5 tonnellate di prodotti – tra cibo e altri beni di prima necessità – ai residenti più anziani della città, che potrebbero quindi avere problemi a muoversi in autonomia.

La navetta è un progetto del Ford Motor Company Fund, ente filantropico legato alla casa automobilistica, e utilizza la tecnologia di Quantum Signal AI, sussidiaria di Ford che si occupa di guida autonoma e auto senza pilota.

Sebbene il veicolo sia in grado di spostarsi in autonomia su una rotta prestabilita, a bordo della navetta è sempre presente un supervisore incaricato di monitorare costantemente la sicurezza dell’operazione, mentre un secondo team raccoglie dati sul suo corretto funzionamento. Il team che lavora da remoto è in grado di prendere i controlli del veicolo in qualsiasi momento, come ulteriore misura di sicurezza in caso di pericolo.

L’illustrazione che abbellisce la livrea della navetta è stata ideata da uno studente di una scuola superiore di Detroit, che vincendo un concorso indetto da Ford si è aggiudicato una borsa di studio da 5.000 dollari.

I test del veicolo dureranno per un totale di 6 mesi. “Unire gli esperti di Ford con i volontari di Detroit ci ha permesso di creare una soluzione innovativa pensata per rendere la comunità più forte e migliorare la qualità della vita delle persone”, ha spiegato Joe Provenzano, direttore del Ford Motor Company Fund.