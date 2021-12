Jean-Marc Vallée addio: morto a 58 anni il regista di Dallas Buyers Club

Il regista canadese Jean-Marc Vallée, noto in particolare per Dallas Buyers Club e Big Little Lies, è morto ad appena 58 anni, per cause ancora ignote.

Ci lascia a soli 58 anni un regista canadese molto noto, Jean-Marc Vallée: la morte lo ha colto nel suo cottage alla periferia di Quebec City, in circostanze ancora da chiarire. La sua opera più famosa rimane Dallas Buyers Club, film per il quale ha ricevuto una candidatura all’Oscar per il miglior montaggio, ma è stato assai prolifico.

Regista, sceneggiatore, montatore e produttore, il poliedrico Vallée ha iniziato a lavorare prima nel mondo dei videoclip musicali negli anni ’80 e poi nel cinema negli anni ’90, facendosi notare in particolare con la sua quarta pellicola, C.R.A.Z.Y., e The Young Victoria, con protagonista Emily Blunt. Con Dallas Buyers Club monopolizza gli Oscar 2013, con sei nomination e tre vittorie: Miglior trucco, Miglior attore protagonista e Miglior attore non protagonista. A questi seguiranno Wild (2014) e Demolition – Amare e vivere (2015).

In tv ha lavorato a Big Little Lies – Piccole grandi bugie e Sharp Objects.

Il suo amico e socio Nathan Ross lo ricorda così:

Jean-Marc si ergeva per creatività, autenticità e il provare a fare le cose in modi nuovi. Era un vero artista e un tipo generoso e amorevole. Chiunque lavorasse con lui non poteva fare a meno di notare il talento e la visione che possedeva. Per me era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore. Il maestro mancherà molto ma conforta sapere che il suo bellissimo stile e i suoi rimarchevoli lavori saranno condivisi con il mondo e sopravvivranno.

Il progetto che Vallée aveva nel cassetto, Gorilla and the Bird per HBO, rimane ora senza un regista.

