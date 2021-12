James Bond: Daniel Craig non vuole che Amazon faccia uscire i nuovi film in streaming

James Bond secondo Daniel Craig deve rimanere una saga prettamente cinematografica, senza che l’acquisizione di MGM da parte di Amazon cambi la situazione e porti i prossimi lungometraggi direttamente in streaming senza passaggi dalle sale cinematografiche.

Ecco le parole di Daniel Craig a riguardo:

Una delle migliori cose che siamo riusciti a fare con No Time to Die è stato il fatto di portarlo nei cinema. Non sono film che danno il loro meglio visti sul telefono, e sono grandiosi da vedere su IMAX. E poi i film al cinema sono degli eventi per le famiglie, le portano a stare fuori di casa. E fino a quando ci saranno lungometraggi evento come quelli di Bond le sale cinematografiche avranno la possibilità di sopravvivere.