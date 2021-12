Don’t Look Up: Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence commentano la scena dell’annuncio della catastrofe

In un video diffuso da Netflix Italia i protagonisti di Don't Look Up Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence commentano la scena più importante del film.

Don’t Look Up è arrivato su Netflix il 24 dicembre, e la piattaforma video ha diffuso su YouTube un filmato in cui i protagonisti Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio commentano una delle scene più particolari del film: quella in cui i due personaggi annunciano in diretta televisiva l’arrivo della cometa sulla Terra.

Ecco il video in cui Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence raccontano i retroscena di quel “MORIREMO TUTTI!” in diretta con Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry).

Questa è la sinossi di Don’t Look Up:

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?