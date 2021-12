iPhone solo con eSIM? Alcuni nuovi iPhone 14 potrebbero non avere uno slot per le SIM

Secondo MacRumors, nel 2022 Apple inizierà a vendere alcuni iPhone 14 compatibili esclusivamente con le eSIM. Non avranno lo slot per la SIM fisica.

I prossimi iPhone potrebbero non avere affatto uno slot per le SIM. Lo suggerisce il sito MacRumors, sostenendo che Apple abbia già iniziato ad avvisare i principali operatori mobile americani anticipando la novità. Secondo il sito, Apple avrebbe avvertito gli operatori dell’imminente arrivo di una nuova serie di iPhone dotati esclusivamente di eSIM.

La novità, continua il sito, potrebbe coinvolgere solamente alcuni mercati – banalmente perché in molti paesi le eSIM non sono ancora popolari, o addirittura non vengono ancora offerte e supportate dalla maggior parte degli operatori.

Solamente pochi giorni fa il sito brasiliano ‘Blog do iPhone’ aveva suggerito che gli iPhone 15 Pro potrebbero essere sprovvisti di uno slot per le sim tradizionali. Se quello che dice MacRumors corrisponde al vero, la transizione verso una formula esclusivamente virtuale potrebbe avvenire con un anno d’anticipo. La presentazione dei nuovi iPhone 14 – quattro modelli in totale, inclusi gli iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max – è attesa per settembre 2022.

Le eSIM consentono agli utenti di attivare un piano voce + dati direttamente dal loro smartphone, senza necessità di ricevere una SIM fisica dall’operatore. Si fa tutto online in pochi click. Oggi le eSIM vengono offerte da più di 100 operatori mobile in tutto il mondo. In alcuni mercati gli utenti possono sottoscrivere piani e abbonamenti con più operatori, ed è quindi possibile passare da una eSIM all’altra in qualsiasi momento.