Oppo K9x: annunciato il nuovo smartphone, il lancio è vicino

Finalmente, Oppo ha ufficializzato un ulteriore smartphone della sua serie K9, parliamo del K9x, il quale è stato ufficializzato per quel che riguarda specifiche tecniche e dettagli, come approfondito sulle pagine di Gizmochina, ed è per fortuna particolarmente vicino al lancio sul mercato. Parliamo di un dispositivo che come svelato dalla compagnia si presenta con uno schermo LCD da 6,5 pollici, il quale offre una risoluzione Full HD+ di 1080×2400 e un refresh rate di 90 Hz.

Mentre nella parte frontale è presente una fotocamera da 16 MP per quel che riguarda i selfie, sul retro troviamo una principale da 64 MP, accompagnata da un sensore da 2 MP macro e da un ulteriore da 2 MP di profondità. Il SoC scelto per il dispositivo in questione è il Dimensity 810, il quale viene accompagnato da un totale di 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di UFS 2.1 per l’archiviazione dei dati.

La batteria da 5.000mAh dovrebbe garantire un utilizzo prolungato, risultando inoltre compatibile con

la ricarica rapida fino a 33 W. Non manca un jack da 3,5 mm per le cuffie inoltre. Il peso è di 191 grammi mentre lo spessore di solamente 8,8 mm, si tratta quindi di risultati abbastanza nella media.

Purtroppo al momento mancano ancora alcuni dettagli fondamentali relativi alla compatibilità del dispositivo in questione, il quale verrà lanciato nella giornata del 27 dicembre, stando ai piani attuali, e verosimilmente potrebbe essere lanciato anche nel nostro territorio. Si parla delle colorazioni Obsidian Black e Silver Purple, nonché di configurazioni da 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. Tuttavia, non ci sono ancora conferme relative al prezzo di alcun tipo, che speriamo non si facciano attendere da parte della compagnia e vengano ufficializzate appena prima dell’imminente lancio, considerando che dovrebbe trattarsi in realtà di cifre non particolarmente elevate.