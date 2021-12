One Piece: il cast del live action saluta i fan in un nuovo video

In occasione della Jump Festa, il cast del live action di One Piece ha inviato un video messaggio ufficiale di saluti ai fan della serie.

I preparativi per la serie live action dedicata a One Piece da Netflix proseguono e il cast di protagonisti ha registrato una serie di video saluti dedicati all’indirizzo dei fan del manga e dell’anime, in occasione dell’evento nipponico Jump Festa.

Nel video, ricco di entusiasmo, possiamo vedere Iñaki Godoy (Rufy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) salutare il pubblico del Jump Festa tenutosi lo scorso fine settimana.

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi.

La storia narra di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero dal grande senso di giustizia, mosso dal desiderio di diventare il Re dei Pirati in un bizzarro mondo pieno di filibustieri, dai superpoteri ancora più bizzarri. Luffy e la sua ciurma si scontreranno con rivali di ogni sorta, tiranni, ufficiali della Marina militare, vivendo le più incredibili avventure.

