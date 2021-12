Mooney diventa di Intesa San Paolo e Enel, cosa c’è da sapere sulla piattaforma per i pagamenti

Intesa Sanpaolo e Enel X uniscono le energie, acquistando Mooney, piattaforma per i pagamenti - già usatissima per le il pagamento telematico delle bollette.

Enel X e Intesa Sanpaolo assieme per il fintech. I due colossi italiani, con la controllata 50-50 Banca 5, mettono la mani su Mooney, piattaforma per i pagamenti di chumann Investment. L’azienda viene già utilizzata da milioni di clienti per i pagamenti, anche e soprattutto quelli delle bollette elettriche (già oggi 1 bolletta Enel su 5 viene pagata con Mooney).

Mooney accentrerà su di sé tutti i servizi finanziari fino ad oggi gestiti da Enel X Pay – che verranno formalmente venduti a Mooney.

Con i pagamenti digitali possiamo soddisfare le esigenze della clientela di flessibilità e di fruire di strumenti di facile utilizzo, in linea con il nostro approccio incentrato sul cliente. Siamo entusiasti di collaborare con il nostro nuovo partner, Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di offrire una gamma di servizi sempre più ampia e continuare a soddisfare in maniera ancor più efficace le crescenti esigenze dei nostri clienti

ha spiegato Francesco Starace, CEO di Enel.

Intesa Sanpaolo, attraverso il suo AD Carlo Messina, sottolinea i vantaggi delle piattaforme fintech di nuova generazione, che consentono di ridurre «i costi relativi ad un servizio dedicato a quei clienti che meno necessitano di andare presso le nostre filiali».

«Mooney ci consentirà inoltre di acquisire nuovi clienti ed espandere il modello di servizio digitale a livello internazionale», aggiunge Messina.