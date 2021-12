LG presenta il design di una poltrona-monitor curvo da 55 pollici

Come da poco riportato sulle pagine di The Verge, LG ha lavorato al concept di un monitor da 55 pollici particolarmente interessante, che integra anche una poltrona.

Uno dei prossimi prodotti più innovativi portati sul mercato grazie al lavoro di LG sembra essere una vera e propria sedia con monitor incorporato, la quale è ormai pronta per essere approfondita nel corso del CES 2022, che avrà inizio a partire dal 5 gennaio, stando a quanto riportato sulle pagine di The Verge.

Come potete vedere in copertina all’articolo, si tratta di una seduta potenzialmente particolarmente comoda la quale integra nella parte frontale un pannello (ovviamente targato LG) da ben 55 pollici, con tecnologia OLED, il quale è pensato – nonostante la sua grandezza – per mettere al centro dell’azione gli utenti, considerando anche che viene impiegata la tecnologia curva per la corretta visualizzazione.

Al momento però nonostante il tutto sia pensato per essere mostrato nel corso della nuova conferenza legata al mondo della tecnologia, si parla di un concept e non ancora di un prodotto, considerando che mancano anche diversi dettagli importanti, come il costo e la commercializzazione del tutto sul mercato. Inoltre, a quanto pare non sarà LG a vendere il tutto, visto che una compagnia coreana specializzata nelle sedute massaggianti dovrebbe supportare l’azienda per vendere correttamente il prodotto.

Nonostante non si parli però di veri e propri massaggiatori per questa seduta, a quanto pare questa avrà modo di vibrare un bel po’ quando sarà lanciata sul mercato. Gli speaker infatti, pensati per portare al massimo il livello di immersione, sono posti proprio sulla seduta, e verosimilmente saranno in grado di far sentire agli utenti un audio direzionale davvero interessante.

Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi quando la compagnia avrà modo di fornire novità sul tutto, con anche le varie applicazioni legate al mondo di videogiochi e computer che si potrebbero portare avanti assieme a questo concept. Resta il fatto che il dispositivo potrebbe non arrivare nel nostro territorio, ma speriamo di scoprire presto di più sul tutto.