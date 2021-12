Game of Thrones – Peter Dinklage sulle reazioni negative al finale: “La gente era arrabbiata perché li stavamo lasciando”

Peter Dinklage ha parlato dei motivi che hanno portato, a suo parere, alle reazioni negative del pubblico al finale di Game of Thrones.

Di recente Peter Dinklage ha parlato di ciò che è accaduto con il finale di Game of Thrones e della reazione negativa del pubblico, un qualcosa che l’interprete ha giustificato con la frustrazione degli appassionati per il fatto che lo show fosse finito.

Ecco le parole dell’interprete di Tyrion Lannister:

Penso che le reazioni negative al finale di Game of Thrones nascano dal fatto che le persone fossero arrabbiate perché ci stavamo allontanando da loro. Stavamo per concludere la serie e molti appassionati non sapevano più cosa fare la domenica sera. Volevano qualcosa di più e perciò si sono arrabbiati.

E sul fatto che, nonostante la serie sia intitolata Il Trono di Spade, la questione della presa del potere fosse a volte messa da parte perché non era il vero centro del telefilm, Dinklage ha ricordato la scena del finale in cui il drago brucia il trono stesso, dichiarando:

Quello è un qualcosa che sembra uccidere definitivamente la discussione, ed è una scelta irriverente e brillante al tempo stesso, ed è stato un qualcosa che i creatori hanno fatto per dire ‘silenzio, lo show non si basa su questo’.

Ricordiamo che sono in sviluppo vari progetti spin-off legati a Game of Thrones, tra cui House of Dragon.