House of the Dragon: il teaser trailer della serie prequel di Game of Thrones

HBO Max ha diffuso il teaser ufficiale dedicato ad House of the Dragon, la serie prequel su Game of Thrones che arriverà nel 2022.

Dopo le immagini di anteprima è stato diffuso il teaser trailer dedicato ad House of the Dragon, si tratta della serie TV prequel di Game of Thrones che arriverà su HBO Max durante il 2022. Il filmato sembra essere fatto per caricare di aspettative gli appassionati della serie cult.

Qui sotto trovate il teaser trailer di House of the Dragon.

Basata sul romanzo di George R. R. Martin “Fuoco e sangue” e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie madre, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen.

La serie House of the Dragon racconterà la storia della famiglia Targaryen a Westeros. La serie, come già anticipato, sarà diretta da Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Game of Thrones) e avrà come produttore esecutivo l’autore della saga George R.R. Martin.

Il cast vede tra i protagonisti presenti Matt Smith, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Olivia Cooke, Rhys Ifans.

La produzione del telefilm ha anche reso noto che in Italia vedremo lo spin-off di Game of Thrones nel 2022 su Sky e su NOW. Si tratterà quindi di un’uscita in contemporanea con gli Stati Uniti su HBO.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata ad House of the Dragon: