The Orbital Children: trailer della miniserie anime Netflix in arrivo il 28 gennaio

Tra i tanti nuovi anime che Netflix ci regala ogni mese, a gennaio potremo visionare anche The Orbital Children, diretto da Mitsuo Iso, già alla direzione di Dennou Coil. La miniserie in sei episodi sarà disponibile a partire dal 28 gennaio: ecco il trailer ufficiale.

La storia inizia nel 2045, quanto l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante e chiunque può viaggiare nello spazio. Nella stazione spaziale giapponese Anshin alcuni bambini nati sulla Luna ne incontrano altri che arrivano dalla Terra ma rimangono bloccati in seguito a un incidente: come riusciranno a sopravvivere? La serie è composta da sei episodi e sarà distribuita in tutto il mondo.

