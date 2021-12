Gli americani si fidano più di Google che di Amazon, il sondaggio del Washington Post

Secondo un nuovo sondaggio, gli americani si fidano più di Google e Amazon di quanto non lo facciano con Apple. Il 53% degli americani ripone fiducia in Amazon, mentre il 48% in Google. Ma sorprendentemente solamente il 44% degli americani dice di fidarsi di Apple.

«Ci riempiamo di prodotti delle aziende tech, eppure ci fidiamo relativamente poco di loro», sintetizza il Washington Post.

Alcune persone comuni intervistate dal quotidiano hanno raccontato di aver provato a non usare i prodotti delle grandi aziende tecnologiche, salvo rendersi conto che è praticamente impossibile. «Ho provato a smettere di usare Facebook per un po’ di tempo, ma è semplicemente qualcosa che non è possibile fare se si vuole mantenere una vita sociale normale», racconta ad esempio Mary Veselka, una donna di 30 anni.

A fare peggio di tutti, nella classifica, è Facebook: il 72% degli intervistati ha dichiarato di non fidarsi dell’azienda di Mark Zuckerberg. E del resto, il 2021 è stato l’ennesimo anno da dimenticare per Facebook.

Il sondaggio del Washington Post si basa su un campione di 1.122 persone, con un margine di errore del +/-4%. Anche per questo motivo lo studio è stato almeno in parte contestato da alcune testate, come il sito specializzato 9to5Mac, che ha giudicato il margine di errore troppo elevato per poter stilare – con efficacia – una classifica della fiducia riposta dalle persone nei confronti delle grandi aziende tech.