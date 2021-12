Aquaman and the Lost Kingdom: la nuova sinossi diffusa online

Warner Bros. ha diffuso una nuova sinossi dedicata ad Aquaman and the Lost Kingdom, il film sequel con Jason Momoa.

Tramite la Warner Bros. è stata diffusa una nuova sinossi di Aquaman and the Lost Kingdom, il lungometraggio sequel DC Comics con Jason Momoa protagonista. Ancora non è stato rivelato molto del secondo film, ma nella nuova sinossi si può trovare qualche piccolo indizio.

Ecco la nuova sinossi di Aquaman and the Lost Kingdom:

Azione, avventura. Quando un antico potere viene sprigionato Aquaman dovrà forgiare una nuova alleanza con un improbabile alleato per proteggere Atlantide ed il mondo da un’irreversibile devastazione.

Ricordiamo che da poco si sono concluse le riprese di Aquaman 2, così come è stato annunciato dallo stesso Jason Momoa. Nel film ci saranno anche: Patrick Wilson (King Orm/Ocean Master), Amber Heard (Mera), e Yahya Abdul-Mateen II (David Kane/Black Manta), Randall Park (Dr. Stephen Shin) e Temuera Morrison (Tom Curry). Tra i nuovi ingressi nel cast possiamo menzionare Jani Zhao (Sentimentos), Indya Moore (Pose), e Vincent Regan (300).

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2022. L’uscita a dicembre 2022 di Aquaman 2 è simile alla programmazione fatta per il primo Aquaman, uscito negli Stati Uniti nello stesso periodo del 2018.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata ad Aquaman and the Lost Kingdom: