DuckDuckGo, arriva il browser per desktop: l’obiettivo è diventare una Super App per la privacy

DuckDuckGo sta lavorando ad una versione per desktop del suo browser incentrato sulla privacy. La beta per MacOS è già attiva.

DuckDuckGo sta lavorando ad una versione destktop del suo browser. “Offrirà una protezione della privacy estremamente efficace”, ha spiegato il CEO di DuckDuckGo Gabriel Weinberg. Il browser garantirà una navigazione sicura, proteggendo gli utenti dai tracker invasivi in modo semplice ed immediato. Non sarà necessario smanettare tra le impostazioni del browser, il massimo livello di protezione viene offerto di default.

DuckDuckGo presto non sarà più solo un motore di ricerca. L’obiettivo è diventare un’autentica Super App che unisca in un posto solo diversi servizi tutti orientati sulla privacy.

Oggi DuckDuckGo ha già un browser per smartphone. L’esperienza d’uso della versione per desktop – che è stata creata da zero – sarà molto simile, ad esempio troveremo nuovamente il pulsante con la fiammella, ossia quello che chiude tutte le pagine aperte ‘bruciando’ ogni singola informazione sulla sessione di navigazione appena conclusa.

Una prima versione del browser per macOS è già in fase di beta. Presto entrerà in beta anche DuckDuckGo per Windows. Purtroppo non sappiamo quando la versione finale del browser verrà distribuita ufficialmente.

I rispettivi browser sfrutteranno le API di rendering fornite dai due sistemi operativi. Quindi DuckDuckGo userà il rendering di Edge Chromium e la versione per MacOS utilizzerà quello di Safari. Tutto il resto è stato costruito da zero: dalla gestione delle password, passando per i segnalibri e i controlli di navigazione.