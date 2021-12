Doctor Strange in the Multiverse of Madness: primo trailer per il film Marvel Studios

Finalmente online il primo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prossimo film Marvel con protagonista lo Stregone Supremo, in arrivo a maggio.

Dopo lo straordinario successo di Spider-Man: No Way Home che lo ha visto come figura centrale, Stephen Strange tornerà al cinema con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo film del Marvel Cinematic Universe di cui oggi arriva il primo trailer ufficiale.

Il film vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista ed avrà la regia del magistrale Sam Raimi. Collegato agli eventi di WandaVision e dell’ultimo film di Spider-Man, è un’emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan. L’uscita del film è prevista per il 4 maggio 2022.

