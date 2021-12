Apple potrebbe lanciare dei nuovi Mac Pro con Intel

Apple ha avuto modo di presentarsi sul mercato con ormai diversi chip di successo, i quali sono stati in grado di continuare a fornire moltissima potenza ai dispositivi del colosso di Cupertino, seppur questi siano stati pensati proprio del colosso. Mentre però siamo in attesa di scoprire di più in merito ai nuovi M2, che come approfondito in questo articolo potrebbero essere abbastanza vicini al lancio e alla presentazione, pare che l’azienda possa tornare momentaneamente fra le braccia di Intel.

Dei nuovi report hanno infatti suggerito che almeno un nuovo Mac Pro si presenterebbe all’interno con un dispositivo Intel, come riportato da MacRumors, prima che la transizione ai propri Apple Silicon sia ormai finalizzata, e che quindi la compagnia lanci solamente nuovi device con propri SoC all’interno. A quanto pare, sono in sviluppo due nuovi modelli, di cui uno offrirebbe lo stesso design degli ultimi (all’esterno, con cambiamenti ovviamente all’interno), e l’altro risulterebbe invece completamente diverso.

Non sappiamo al momento cosa possa aver portato Apple a prendere questa decisione, anche se è possibile che la stessa sia già sicura dei propri risultati per quel che riguarda portatili e telefoni, ma non voglia ancora spingersi tanto in là per i suoi Mac Pro, optando forse per un cambio solo con la generazione di articoli successiva alla prossima. Parliamo in effetti di dispositivi che necessitano di potenza davvero enorme, visto che vengono usati nei più disparati settori e risultano articoli professionali particolarmente studiati a tavolino per vari ambienti lavorativi.

Staremo in ogni caso a vedere se la compagnia opterà davvero per questa scelta non appena i nuovi Mac Pro verranno finalmente presentati, il che dovrebbe avvenire solamente nel giro di qualche mese grazie a un nuovo evento dedicato dell’azienda con approfondimenti di vario genere.