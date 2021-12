Adidas ha realizzato delle sneaker in collaborazione con Xbox

Adidas ha presentato delle Forum Tech Boost realizzate in collaborazione con Xbox. Le sneaker celebrano i 20 anni della prima Xbox e sono disponibili per l’acquisto in tutto il mondo. Le Forum Tech Boost Series X vengono proposte in Italia ad un prezzo di 180 euro.

Le Adidas realizzate in collaborazione con Xbox in alcuni mercati sono acquistabili anche attraverso lo store ufficiale di Microsoft.

Forum Tech Boost Series X riprendono i colori della storia di Xbox, con un corpo nero interrotto dal verde acceso del logo Adidas posto sulla linguetta e ripreso anche da alcuni dettagli sulla suola. Sul fianco della scarpa troviamo anche un vistoso logo di Xbox, mentre la suoletta delle scarpe riporta il logo del ventennale della console.

Adidas negli ultimi anni ha puntato sempre di più sulla cultura pop, rilasciando diverse scarpe in collaborazione con alcuni dei film più amati dal pubblico. Recentemente Adidas ha presentato delle sneaker in edizione ‘Home Alone’, mentre in passato l’azienda aveva realizzato diverse collezioni di scarpe in collaborazione con Star Wars. Sempre recentemente, Adidas ha anche collaborato con LEGO e Marvel.