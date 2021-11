Adidas Forum X Home Alone: annunciata l’edizione limitata che omaggia Mamma ho perso l’aereo

Adidas ha presentato le Forum Low in edizione 'Home Alone'. Le sneaker indossate da Kevin tornano in una veste ricca di easter egg.

Adidas continua a flirtare con la cultura pop. Proprio in occasione delle festività natalizie, l’azienda ha presentato un nuovo paio di Adidas Forum Low in edizione ‘Home Alone’. Le stesse scarpe indossate da Kevin McCallister vengono riproposte con una serie di elementi esclusivi, tutti ispirati agli avvenimenti del film cult.

Il colore è lo stesso di quelle indossate da Kevin: bianche con elementi a contrasto in rosso (dalle suole, alle bande laterali, passando per il logo Adidas). A differenza del modello originale, questa edizione si contraddistingue per il logo ‘Home Alone‘ sulla linguetta frontale – in stile zerbino di casa McCallister – e per un effetto ‘bruciatura’ in più punti della tomaia.

Sotto al cinturino è riportata la scritta ‘This is my house, I have to defend it” (“Questa è la mia casa devo difenderla”).

A questo si aggiungono una serie di suolette personalizzate con alcune immagini tratte dal film (come i piani di battaglia e i due banditi interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern) e alcune clip decorative esclusive da mettere sopra i lacci della scarpa.

Queste Adidas Forum in edizione limitata saranno messe in vendita a partire dal 1 dicembre, ma preparatevi a sgomitare. Per avere una chance di acquistare queste sneaker in edizione limitata dovete necessariamente scaricare l’app ‘Adidas CONFIRMED’ e quindi registrarvi per un’estrazione. Al momento della registrazione l’app vi chiederà di pre-autorizzare l’acquisto. Se sarete fortunati, il 1 dicembre verrete estratti e quindi avrete il diritto di acquistare le sneaker al loro prezzo di mercato, ossia 110 euro. E sì, si possono acquistare anche dall’Italia. In bocca al lupo!

Fan di Mamma ho perso l’aereo? Questo natale tocca mettere mano al portafoglio: