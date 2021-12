Xbox Series X: alle 17:00 sarà di nuovo in stock sul Microsoft Store

L'Xbox Series X tornerà in stock sul Microsoft Store alle 17:00 di oggi 21 dicembre. Ecco il link da seguire per non rischiare di perdere la console.

Aspettate da mesi di mettere le mani sulla nuova console di Microsoft? Oggi potrebbe essere la volta buona. Alle 17:00 di oggi l’Xbox Series X tornerà nuovamente in stock sul Microsoft Store. La console verrà proposta al suo prezzo di listino, ossia 499,99€.

Proprio come la Playstation 5, anche l’Xbox Series X è diventata un oggetto di culto per la sua scarsa reperibilità — un problema dovuto alle conseguenze della pandemia (e non solo) sull’intera filiera tech.

Microsoft negli ultimi mesi ha sempre avvertito per tempo i suoi clienti dei nuovi restock, pubblicizzando l’apertura delle vendite con largo anticipo sui suoi profili social. Lo aveva fatto anche in occasione di un restock straordinario della Xbox Series X in edizione limitata Halo Infinte.

Inutile dire che chi riuscirà ad acquistare l’Xbox Series X durante il restock di oggi dovrà comunque portare un po’ di pazienza. La console verrà consegnata con ogni certezza dopo il 24 dicembre. Insomma, non la troverete sotto l’albero di Natale.

Vi consigliamo di collegarsi sul Microsoft Store con estrema puntualità, visto che probabilmente anche in questa occasione lo stock di console andrà esaurito nell’arco di pochi minuti. Il link da monitorare con attenzione è questo.

Ricordiamo che in Italia è possibile acquistare l’Xbox Series X anche aderendo all’offerta Xbox All Access, che consente di acquistare la console assieme all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate dividendo l’importo del bundle in 23 rate mensili da 32,99€. La stessa modalità può essere utilizzata anche per acquistare l’Xbox Series S.

L’Xbox Series X normale non vi basta? Date un occhio anche all’edizione limitata realizzata in collaborazione con Gucci: