The Witcher: Henry Cavill & Joey Batey chiacchierano di miniature di Warhammer

Lo special celebrativo di The Witcher con i suoi attori protagonisti ha finito per far chiacchierare Henry Cavill di argomenti nerd, come dipingere miniature.

Durante lo special The Witcher: Unlocked andato oggi online su YouTube, il cast di The Witcher ha parlato anche di hobby, e naturalmente Henry Cavill è finito a dichiararsi per l’ennesima volta un appassionato di miniature da dipingere, in particolare di Warhammer.

A fargli eco anche Joey Batey, interprete di Ranuncolo: e mentre Anya Chalotra (Yennefer) simpatizza, anche se non ha molta dimestichezza in materia, Anya Chalotra (Ciri) ammette che essendo appassionata di arte è incuriosita da questo passatempo. Potete vedere il breve segmento nel player in cima, ma l’intero show, della durata di più di un’ora e condotto da Felicia Day, potete visionarlo qui in calce.

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

