OnePlus 10 Pro in arrivo a gennaio, è ufficiale

Dopo che molti render sono arrivati in rete, e alcune delle novità dei OnePlus 10 Pro sono state anticipate da parte dei leaker, delle conferme arriveranno finalmente presto da parte della compagnia. Pete Lau di OnePlus, infatti, ha da poco confermato sui social che la compagnia lancerà il nuovo dispositivo nel mese di gennaio del prossimo anno, che per fortuna è ormai distante solamente qualche giorno.

Si tratterà, come spiegato sulle pagine di 9to5Google, della prima lineup del brand realizzata sotto l’egidia di Oppo, anche se al momento non abbiamo ancora molti dettagli sul tutto. Va infatti sottolineato che per il momento si è parlato di gennaio in maniera generica, e che non abbiamo quindi alcun tipo di finestra di lancio più precisa. Il debutto potrebbe quindi avvenire al più presto, ad esempio durante il CES 2022, o forse in seguito.

Va comunque detto che questa volta il teaser è arrivato in via ufficiale, e che finalmente è certo che ne sapremo di più e che il dispositivo esiste davvero, seppur non si sia ancora parlato dei OnePlus 10, che forse verranno svelati dalla compagnia solamente in un secondo momento. Il noto tipster Yogesh ha spiegato che dovrebbe essere proprio questo il caso per quel che riguarda la prossima generazione di dispositivi.

Stando a quel che sappiamo, il nuovo gioiellino della compagnia (stiamo parlando della versione Pro) dovrebbe presentarsi con uno schermo da 6,7 pollici con un display a 120 Hz, ormai lo standard per dispositivi di fascia alta, con all’interno una batteria pronta a offrire la ricarica rapida da 80 W. Anche il comparto fotocamere potrebbe essere rivisto dalla compagnia, anche se magari solo in parte. Staremo a vedere quando la compagnia ufficializzerà finalmente la data di presentazione precisa per i nuovi dispositivi, sperando che non serva attendere molto.