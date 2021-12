La MIUI 13 verrà svelata insieme agli Xiaomi 12, parla il CEO Lei Jun

Si parla ormai da tempo del debutto della MIUI 13 e degli Xiaomi 12, e finalmente è stato confermato che la nuova interfaccia della compagnia verrà presentata e lanciata insieme ai flagship. Al momento, c’è da dire, non abbiamo conferme del fatto che i prossimi dispositivi della compagnia la includeranno fin dal lancio, anche se si tratta di un dettaglio abbastanza probabile.

Parlando del tutto, Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha spiegato che il team sta puntando a ottenere un’esperienza maggiormente veloce e stabile, il che suggerisce alcuni dei miglioramenti che dovremmo vedere rispetto a quanto presentato con la MIUI 12. L’uomo ci ha tenuto a specificare che il software, come anche i prossimi dispositivi in realtà, saranno la risposta della compagnia a tutti.

Non abbiamo al momento alcun dettaglio relativo a quali saranno gli effettivi miglioramenti portati dal software, ma restiamo in attesa al fine di saperne di più non appena finalmente il nuovo evento avrà luogo.

La presentazione del 28 dicembre, fra le altre cose, potrebbe presentare anche dettagli di altro tipo, ad esempio per quel che riguarda la chiacchierata nuova ricarica rapida realizzata dal colosso, ne abbiamo parlato in questo articolo.