Xiaomi testa una nuova ricarica rapida a 100 W ottimizzata per la durata delle batterie

Si parla ormai da tempo delle nuove tecnologia targate Xiaomi in grado di rivoluzionare il mondo della ricarica veloce. Parliamo nello specifico questa volta dei Super 100 W Flash, ormai chiacchierati da qualche tempo, e per fortuna ormai forse abbastanza vicini all’implementazione all’interno di un dispositivo.

A tornare sulla questione è stato il noto leaker Digital Chat Station, il quale ha svelato che il colosso cinese non lavora solamente all’implementazione di questi dispositivi, leggermente meno performanti dei 120 W (che dovrebbero arrivare anche nella serie Xiaomi 12) già in commercio e dei chiacchierati 200 W che il colosso starebbe sviluppando.

Sembra infatti che il nuovo standard sarà in grado di riempire le batterie dalla grossa capienza nel giro di poco tempo, portando addirittura dei miglioramenti per quel che riguarda la durata vitale dei dispositivi.

Purtroppo, il tipster non ha fatto chiarezza in particolar modo sulla questione, e non è infatti al momento chiaro quali saranno i primi device a presentarsi sul mercato con questa funzionalità. Stando a quel che sappiamo, la compagnia dovrebbe essere in grado di lanciare sul mercato le nuove tecnologie già nella seconda metà del prossimo anno, e non sembra quindi che servirà aspettare ancora molto tempo.